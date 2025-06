Calciomercato Juventus la permanenza di questo difensore inglese è a forte rischio! La posizione del club bianconero sull’ex Newcastle è molto chiara Ecco cosa trapela

Il calciomercato juventino si infiamma: la permanenza di un difensore inglese, arrivato dal Newcastle, è ormai in bilico. Con i rumors sempre più insistenti e le possibili mosse del club bianconero, il futuro di questa pedina chiave potrebbe essere scritto tra le pieghe delle prossime settimane. La Juventus si prepara a rivedere il reparto arretrato, lasciando spazio a nuovi investimenti o a un addio che potrebbe scuotere gli equilibri. Ecco cosa trapela dalle ultime indiscrezioni.

Calciomercato Juventus, in estate può partire anche lui! L’indiscrezione di mercato potrebbe costringe i bianconeri a rivedere quel reparto arretrato. Tutti gli aggiornamenti. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse del calciomercato Juventus non solo per quanto riguarda l’attacco ma anche per la difesa. Sono infatti attesi movimenti in entrata e in uscita. Sarebbero tre i difensori pronti a lasciare il club bianconero in estate. In tal senso, salgono le quotazioni di un’uscita in particolare. Già, perché oltre a Djalò, sempre fuori dai piani, e Rugani, che sembra non aver fatto breccia su Tudor, anche Kelly (per lui si è già parlato di un ritorno in Premier League ) potrebbe lasciare la Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, la permanenza di questo difensore inglese è a forte rischio! La posizione del club bianconero sull’ex Newcastle è molto chiara. Ecco cosa trapela

In questa notizia si parla di: juventus - calciomercato - permanenza - difensore

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Gianluca Di Marzio a “Calciomercato L’Originale” (Sky Sport): "Il Napoli farà tanti acquisti: in arrivo un difensore centrale forte." Tra i nomi più caldi: ? Federico Gatti (Juventus) Sam Beukema (Bologna) Giorgio Scalvini (Atalanta): la vera new entry Vai su Facebook

Juventus, ufficiale il riscatto di Kelly; Juventus, primo ko della stagione. UFFICIALE: niente Mondiale per Club; Kelly Juve, la permanenza del difensore non è così certa!.

Juventus, clausola e scambio: ecco il nuovo difensore per Tudor - Urgono rinforzi per la Juventus nel reparto difensivo: Comolli al lavoro per rimpolpare la difesa di Tudor in vista della prossima stagione ... calciomercato.it scrive

Juve, il casting per il difensore continua: Laporte fra i favoriti di Comolli - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il casting della Juventus per acquisire un nuovo difensore non si fermerebbe, anzi avrebbe acquisito un nome nuovo, quello di Aymeric Laporte. Come scrive it.blastingnews.com