Calciomercato Juventus | Bonny sempre più vicino all’Inter si raffredda completamente l’ipotesi bianconera Cosa manca per la chiusura della trattativa ecco tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus vive momenti di grande fermento, ma le ultime notizie non sono positive: Bonny si avvicina sempre di più all’Inter, e l’ipotesi bianconera si raffredda definitivamente. Cosa manca ora per la chiusura definitiva? Scopriamo tutti i dettagli sulla trattativa e cosa ancora serve affinché il potente centravanti del Parma possa indossare la maglia nerazzurra.

Calciomercato Juventus: Bonny si avvicina all’Inter, sfuma completamente l’ipotesi bianconera. Cosa manca per la chiusura dell’operazione. Il primo, importante rinforzo per l’attacco dell’ Inter è ormai a un passo. La lunga e strategica trattativa per portare a Milano Ange-Yoan Bonny, potente centravanti del Parma, è entrata nella sua fase finale. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra i club è stato raggiunto e mancano solo gli ultimi dettagli burocratici prima della fumata bianca e dell’annuncio ufficiale. I dettagli finali di un’operazione ben orchestrata. Dopo settimane di dialoghi e dopo aver superato la concorrenza di club esteri come lo Stoccarda, l’Inter è riuscita a convincere sia il Parma che il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: Bonny sempre più vicino all’Inter, si raffredda completamente l’ipotesi bianconera. Cosa manca per la chiusura della trattativa, ecco tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: bonny - inter - juventus - completamente

