Calciomercato Juve via libera per quel colpo? Un’altra pretendente ha cambiato obiettivo | l’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un'indiscrezione che potrebbe rivoluzionare i piani dei bianconeri. Dopo mesi di trattative, sembra che un importante obiettivo si stia avvicinando, mentre un’altra pretendente ha deciso di cambiare strategia. La pista più calda si concentra su un colpo che potrebbe rafforzare la rosa di Allegri, aprendo nuovi scenari per il mercato estivo. Ma quali sono i dettagli e le ultime novità ? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Juve, via libera per quel colpo? I dettagli e l'indiscrezione sull'obiettivo dei bianconeri. Cosa filtra sul mercato. Arrivano importanti aggiornamenti di calciomercato Juve sul futuro di Jadon Sancho. Come rivelato da Fabrizio Romano, il Fenerbahce di José Mourinho non sarebbe in contatto con il suo entourage: al momento non ci sono trattative concrete per lui. Possibile via libera, dunque, per la Juventus, con il Fener che punta invece con forza John Duran. Sono giorni caldi anche sul fronte Sancho.