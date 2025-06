Calciomercato Juve Tudor chiede un rinforzo per reparto | il punto dagli Usa

Dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City, la Juventus si mette subito in moto per rafforzarsi e tornare protagonista. Igor Tudor ha chiesto un rinforzo strategico per ogni reparto, con nomi di spicco come Leonardo Balerdi dell’Olympique Marsiglia, Ederson dell’Atalanta e Jonathan David del Lille. La corsa al mercato è aperta: quale sarà la scelta vincente per rilanciare i bianconeri?

