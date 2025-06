Calciomercato Juve Pedullà | Sono stati proposti due difensori che hanno già sfiorato l’Italia Uno di questi due va preso L’invito del giornalista che critica anche questo aspetto societario

Il calciomercato della Juventus si infiamma con suggerimenti e critiche, mentre Pedullà mette in evidenza i prossimi movimenti chiave. Due difensori di grande esperienza sono stati proposti, entrambi con un passato in nazionale, e uno potrebbe essere la scelta giusta per rinforzare la rosa e sostituire Savona. La candidatura di Marco Senesi emerge come una soluzione concreta, ma il mercato bianconero richiede attenzione e strategia per non lasciarsi sfuggire opportunità fondamentali.

Calciomercato Juve, Pedullà fa il punto su quell'obiettivo bianconero: deve essere acquistato per sostituire Savona. Alfredo Pedullà fa il punto sul calciomercato Juve, attualmente mandato avanti senza il supporto di un DS. Questo aspetto è stato fortemente criticato dal giornalista, il quale ha invitato a monitorare attentamente il rafforzamento della difesa bianconera. In tal senso, la candidatura di Marco Senesi è da tenere sott'occhio, visto anche l' infortunio di Nicolò Savona. Ecco le sue parole espresse sul proprio canale You Tube. MANCANZA DI UN DS – « La Juve non ha il DS al 28 giugno ed è una cosa, che, secondo me, non ha un senso.

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo.

