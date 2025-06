Calciomercato Juve | Comolli Vicino a David

Il calciomercato della Juventus si infiamma: Damien Comolli è pronto a chiudere l’affare per Jonathan David, il talento canadese che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero. Con le trattative in fase avanzata e una data chiave ormai alle porte, i tifosi sognano già il nuovo volto nello Juventus Stadium. La sessione di mercato si avvicina alla sua svolta decisiva, e tutto fa presagire che presto arriverà l’annuncio tanto atteso.

Calciomercato Juve: Comolli Pronto a Chiudere per Jonathan David, Spunta la Data Chiave. Il calciomercato Juventus è in fermento, e il nome di Jonathan David continua a essere il più caldo in ottica attacco. La dirigenza bianconera, con Damien Comolli in testa, sembra ormai convinta della bontà dell’operazione e si prepara a sferrare l’affondo decisivo. Con la squadra a Orlando per il Mondiale per Club e l’attaccante canadese attualmente a Minneapolis, le distanze geografiche non frenano un’intesa che si fa sempre più concreta. La Convinzione della Dirigenza: David È il Profilo Giusto. Dopo settimane di osservazioni, analisi e valutazioni, l’intera dirigenza della Juventus ha raggiunto la piena convinzione che Jonathan David sia il rinforzo ideale per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com