Calciomercato Juve c’è la data che potrebbe vestire di bianconero quel giocatore! Il fatidico sì può arrivare a margine di quella partita

Calciomercato Juve, l'attaccante è deciso nel voler andare in bianconero: ha imposto al suo entourage di trovare un accordo con Madama!. Il giornalista Giovanni Albanese ha avvicinato sensibilmente Jonathan David alla calciomercato Juve. L'accordo è stato già trovato, adesso manca solo la chiusura della trattativa. La sensazione è che l'affare si possa chiudere a margine della sfida contro il Real Madrid, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ecco le sue parole pronunciate in un video pubblicato sul proprio canale You Tube. PAROLE – «Per quanto riguarda David c'è un accordo di massima sullo stipendio.