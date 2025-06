Calciomercato Inter si insiste per Rovella

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: mentre Calhanoglu sembra ormai destinato a lasciare i nerazzurri per il Galatasaray, l’attenzione si sposta su Rovella, un talento italiano tra i più richiesti nel nostro campionato. La strategia di Inter e società si concentra sull’acquisto di giovani promesse per rafforzare il centrocampo, puntando a mantenere alta la competitività in vista della prossima stagione. La sfida è aperta e tutto può ancora succedere.

Il calciomercato dell’ Inter a centrocampo ruota attorno a due nomi, quelli di Calhanoglu e di Rovella. Il turco è sempre più uomo mercato in Europa mentre l’ italiano è tra i più ricercati in Italia. Hakan Calhanoglu è l’ obiettivo numero 1 del Galatasaray, la squadra di Istanbul sogna L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, si insiste per Rovella

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - rovella - insiste

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

? Le parole di Cristian Chivu alla vigilia della decisiva sfida dell'Inter contro il River Plate. Vai su Facebook

Calciomercato Lazio, l’Inter insiste per Rovella, ma la cessione non sistemerebbe i conti; Pedullà – Condizione Lazio critica, Inter seria su Rovella: la proposta al momento…; Lazio, sfida Furlani-Tavares. Il lunghista insiste: Se viene a Rieti, sui 100 metri lo mangio.

Calciomercato Lazio, l’Inter insiste per Rovella: la cessione però non sistemerebbe i conti - Questa sembra essere l’estate di Nicolò Rovella: il centrocampista della Lazio piace davvero a tutti e, nelle ultime ore, si registra l’interessamento dell’Inter per la prossima sessione di calciomerc ... msn.com scrive

Pedullà – Condizione Lazio critica, Inter seria su Rovella: la proposta al momento… - Il centrocampista della Lazio potrebbe essere alternativa per l'Inter a Calhanoglu in caso di cessione del turco al Galatasaray ... Come scrive fcinter1908.it