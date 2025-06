Calciomercato Inter rispunta Ederson per il centrocampo

L’estate dell’Inter si anima con un possibile colpo di scena: Ederson potrebbe tornare in rosa come nuovo centrocampista, sfidando le voci sul futuro di Calhanoglu. Il turco, rimasto alle prese con un infortunio, si trova ora al centro di un duello tra i nerazzurri e il Galatasaray, che spinge per riportarlo in Turchia. Riuscirà l’Inter a convincere entrambe le parti? Solo il mercato svelerà il prossimo capitolo di questa intricata telenovela.

Inter, Calhanoglu in bilico: Ederson possibile erede Hakan Calhanoglu, pilastro dell’Inter, vive un’estate di incertezze, con il Galatasaray che spinge per riportarlo in Turchia. Il centrocampista turco, reduce da un infortunio muscolare, non ha escluso un ritorno in patria, attirato da un’offerta economicamente allettante. L’Inter valuta il giocatore 35-40 milioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, rispunta Ederson per il centrocampo

