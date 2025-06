Calciomercato Inter ore cruciali per Bonny

Le ultime ore di calciomercato sono di pura trepidazione per i tifosi dell'Inter: Bonny sta per diventare un nuovo rinforzo offensivo, portando energia e talento sotto la guida di Chivu. Con una trattativa ben avviata e un accordo vicino alla chiusura, il giovane attaccante del Parma sembra ormai a un passo dall’Inter. Questa mossa potrebbe cambiare le sorti della squadra e rafforzare la rosa in vista della fine della sessione di mercato.

Inter, Bonny a un Passo: Rinforzo per l’Attacco di Chivu L’Inter è a un soffio dal chiudere l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, attaccante 21enne del Parma. La trattativa, ben avviata, si concluderà entro il weekend, con una cifra di 24 milioni di euro, in parte coperta da bonus. Bonny, entusiasta di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, ore cruciali per Bonny

In questa notizia si parla di: inter - bonny - calciomercato - cruciali

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Parma e Inter ai dettagli per Bonny Cosa manca per la fumata bianca? Vai su Facebook

L'attacco il primo problema per Chivu, Hojlund e Bonny le possibili soluzioni; Calciomercato Oggi: L'Al Hilal spinge per Theo Hernandez e Osimhen, Inter-Bonny: ci siamo; Calciomercato, le news di mercoledì 18 giugno: Inter-Bonny verso la chiusura, Napoli al lavoro per Sancho. Fiorentina, ecco Dzeko.

Inter, Bonny ai dettagli: cosa manca per la chiusura e le cifre. Il Parma punta a… - L'attaccante è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra, anche se manca ancora qualche dettaglio da sistemare ... Secondo fcinter1908.it

Bonny all'Inter, la frenata e il nuovo sprint verso la chiusura: la verità su Stoccarda e Mondiale per Club - Yoan Bonny dal Parma: visite mediche imminenti, accordo chiuso a 24 milioni. Da sport.virgilio.it