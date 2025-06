Calciomercato Inter Marotta piazza il colpo | già in settimana da Chivu?

Il calciomercato dell'Inter accelera sotto la guida di Beppe Marotta, che sta pianificando un colpo strategico questa settimana. Con l'attenzione focalizzata su Ange-Yoan Bonny, il club nerazzurro si prepara a rinforzare la rosa e a sorprendere i tifosi. L'affare con il Parma è ormai in dirittura d’arrivo, pronto a portare nuova linfa alla squadra di Chivu e a scrivere un nuovo capitolo di questa intensa sessione di mercato.

Il Calciomercato Inter entra nel vivo e Beppe Marotta piazza il colpo per completare la rosa, il giocatore potrebbe essere già questa settimana alla corte di Chivu. Ange-Yoan Bonny è a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo acquisto del calciomercato Inter. L’accordo con il Parma è praticamente definito, mancano solo gli ultimi dettagli sui bonus e sulle modalità di pagamento, ma nulla che possa far saltare l’operazione, nonostante l’interesse dello Stoccarda. L’attaccante francese dovrebbe trasferirsi per una cifra attorno ai 24 milioni di euro. Come spiega La Gazzetta dello Sport Bonny è atteso a Milano tra lunedì e martedì per le visite mediche, la firma sul contratto fino al 2030 e un confronto con Chivu, che sarà il primo a valutarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com