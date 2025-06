Calciomercato Inter LIVE | Il Galatasaray spinge per Calhanoglu il Parma blinda Leoni novità su Pio Esposito e Bonny

Se siete appassionati di calciomercato, non potete perdervi le ultime news sull'Inter in tempo reale. Dalle avances del Galatasaray per Calhanoglu alle strategie del Parma per blindare Leoni, il mercato è in fermento e ogni giorno riserva sorprese. Redazione vi guida tra incontri, trattative e novità , svelando i retroscena di un'estate infuocata. Restate con noi: il calciomercato Inter è appena iniziato, e ci sono ancora molte emozioni da vivere.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attivitĂ durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Il Galatasaray spinge per Calhanoglu, il Parma blinda Leoni, novitĂ su Pio Esposito e Bonny

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Il Galatasaray continua a strizzare l'occhio a Calhanoglu ? ...e la cosa è reciproca: ancora l'offerta giusta non c'è, ma l'estate è lunga e l'Inter ha già fatto il prezzo e una lista di possibili sostituti che comprende Rovella e Bernabè su tutti Alla fine il m

Galatasaray all’assalto: offerta pronta per Calhanoglu; Milan forte su Xhaka. Contatto Calhanoglu-Galatasaray, Inter irritata; Biasin: “Calhanoglu-Galatasaray, agente spinge. Cifre per l’Inter: lo scenario”.

Inter, Taremi può dire addio: l’erede arriva dal Galatasaray - Con Taremi al passo d'addio, l'Inter può guardare con interesse in casa Galatasaray per il suo erede: le ultime ... Da calciomercato.it

Beukema, Douglas Luiz, Leoni, Rovella, Musah: le 5 trattative che vi siete persi oggi (27/06) - Beukema spinge per lasciare il Bologna ed approdare al Napoli: la trattativa può decollare. Scrive eurosport.it