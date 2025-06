Calciomercato Inter l’Atalanta fissa il prezzo per Ederson | il club nerazzurro studia lo scambio

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con il nome di Ederson, centrocampista dell'Atalanta, al centro di interessi e trattative. La società nerazzurra valuta uno scambio come possibile strategia, mentre il prezzo stabilito dall'Atalanta rende la trattativa ancora più affascinante. Con Juventus e altre big sullo sfondo, il futuro di Ederson si scrive tra sogni e realtà : il mercato è tutto da scoprire. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter,  il nome di Ederson permane sulla lista dei dirigenti del club nerazzurro: si ragiona su uno scambio, ecco cosa filtra da Zingonia. Continua il Calciomercato Inter. Il nome del centrocampista dell’ Atalanta Ederson continua a figurare tra i dirigenti dell’Inter. Il calciatore brasiliano è da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio, ma non solo: anche la Juventus sta seguendo la sua situazione con interesse. Dalla zona di Bergamo è stato stabilito il prezzo per il cartellino dell’ex giocatore della Salernitana: 70 milioni di euro. Ecco quanto evidenziato da tuttoatalanta.com. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, l’Atalanta fissa il prezzo per Ederson: il club nerazzurro studia lo scambio

In questa notizia si parla di: inter - ederson - club - nerazzurro

Inzaghi Inter, l’Al Hilal preme per avere l’allenatore nerazzurro: promesso Ederson, Osimhen e 3 anni a 25 mln - L'Al Hilal fa sul serio e punta su Simone Inzaghi con un'offerta da capogiro! Il club arabo non bada a spese e promette un triennale da 25 milioni.

Inter: se Hakan Calhanoglu dovesse partire dopo il Mondiale per Club; • La società nerazzurra avrebbe puntato Ederson dell’Atalanta • Diversi club turchi sono sul centrocampista interista, anche se ha ancora 2 anni di contratto. Fonte: Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Translate post?Un gol da vero centravanti. Francesco Pio #Esposito ha sbloccato la gara vinta dall'#Inter contro il River Plate al Mondiale per Club e, magari, ha cambiato il suo futuro. Mister Chivu lo conosce dai tempi della Primavera e, sebbene abbia chie Vai su X

TS - L'Inter è sicura: l'offerta per Calhanoglu arriverà . Non solo Rovella: occhi su Da Cunha e Ederson; Ederson, l’Inter ha la carta giusta: Atalanta convinta; Calciomercato Inter, Ederson se parte Calhanoglu.

Inter, il futuro di Ederson dipende da Calhanoglu - I nerazzurri al momento restano fermi sulla loro posizione: si vuole fare di tutto per far restare a Milano il regista turco. Lo riporta msn.com

Inter, svolta per Ederson: solo uno scambio per chiudere - C'è una grande novità per quanto riguarda il futuro di Ederson e il suo possibile trasferimento all'Inter: scambio essenziale per chiudere ... Riporta spaziointer.it