Calciomercato Inter la Lazio non scende a patti per Rovella | via solo a una condizione

L’assalto dell’Inter a Nicolò Rovella si scontra con la fermezza della Lazio: i biancocelesti non intendono scendere a patti, a meno che non venga pagata la clausola rescissoria. Per i nerazzurri, Rovella resta il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo, pronti a fare un’offerta concreta. La sfida tra club si infiamma: chi avrà la meglio? La corsa continua, e il mercato non smette di sorprendere.

Calciomercato Inter, Nicolò Rovella rimane il primo obiettivo a centrocampo. La Lazio lo cederà solo in caso di pagamento della clausola rescissoria. Nicolò Rovella rimane il primo obiettivo per il centrocampo dell’ Inter. In caso di cessione di Calhanoglu, il mediano italiano è il preferito di Ausilio e i nerazzurri, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero già dato disponibilità per una prima offerta. I 35 milioni + il cartellino di Kristjan Asllani proposti alla Lazio, però, sono stati immediatamente rifiutati, con i biancocelesti che fanno sapere che si separeranno dal classe 2001 solo con il pagamento della clausola rescissoria, pari a 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, la Lazio non scende a patti per Rovella: via solo a una condizione

In questa notizia si parla di: inter - rovella - lazio - calciomercato

Inter-Lazio: Chalha sbatte su Rovella, cartellino giallo per il turco Diretta 0-0|?Parma-Napoli e le altre: palo di Anguissa - Inter e Napoli si affrontano in una sfida vibrante, con sfide come il palo di Anguissa e decisioni importanti come il cartellino giallo a Chalha.

Calciomercato Lazio, l’Inter insiste per Rovella: la cessione però non sistemerebbe i conti https://lazionews.eu/calciomercato/rovella-inter-lazio-calciomercato-aggiornamenti-28-giugno/… #Sarri #sslazio #Rovella #AvantiLazio #LazionewsEu Vai su X

L’Inter punta forte su Rovella: il centrocampista della Lazio nel mirino di Milano? Nel caldissimo mondo del calciomercato estivo 2025, c’è un nome che sta facendo impazzire i tifosi e gli esperti: Rovella della Lazio.#inter #ultimenotizielazio Vai su Facebook

Inter, per Rovella offerti 35 milioni più Asllani: la risposta della Lazio; Calciomercato Lazio, l’Inter insiste per Rovella, ma la cessione non sistemerebbe i conti; Rovella Lazio, l'Inter fa sul serio per il centrocampista.

Calciomercato Lazio, l’Inter insiste per Rovella: la cessione però non sistemerebbe i conti - Questa sembra essere l’estate di Nicolò Rovella: il centrocampista della Lazio piace davvero a tutti e, nelle ultime ore, si registra l’interessamento dell’Inter per la prossima sessione di calciomerc ... Lo riporta msn.com

Cds – Inter forte su Rovella: muro Lazio, via solo con la clausola. Pagamento in 3 rate - L’Inter fa sul serio per Nicolò Rovella, ma si trova davanti a un muro alzato con decisione dalla Lazio. fcinter1908.it scrive