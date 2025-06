Calciomercato Inter il futuro di Calhanoglu resta un rebus ma i nerazzurri hanno una convinzione

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter è ancora avvolto nel mistero, tra corteggiamenti e dubbi di mercato. I nerazzurri sono certi che presto arriveranno novità, anche se al momento nessuna offerta ufficiale è stata presentata. Con il Galatasaray e alcune squadre arabe interessate, il suo destino resta un vero rebus. L’attesa si fa intensa: cosa riserverà il calciomercato per il turco?

Calciomercato Inter, il futuro di Hakan Calhanoglu rimane un tema. Al momento nessuna offerta per il turco, ma i nerazzurri credono che arriverà presto. Hakan Calhanoglu rimane il tema principale del calciomercato in uscita dell’ Inter. Il turco è corteggiato da settimane dal Galatasaray, ma ad oggi non è ancora stata presentata nessuna offerta ufficiale. Nel frattempo si sono interessate al mediano anche alcune squadre arabe. Il punto della situazione di TuttoSport. UNA CONVINZIONE – «Arriverà. In casa nerazzurra sono convinti che prossimamente arriverà una proposta, se non più di una, per Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il futuro di Calhanoglu resta un rebus, ma i nerazzurri hanno una convinzione

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - calciomercato - nerazzurri

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Attenzione a #Calhanoglu : il centrocampista dell'#Inter potrebbe lasciare i nerazzurri in questa finestra di calciomercato Vai su X

Secondo quanto risulta a InterLive.it, Calhanoglu non ha intenzione di arrivare alla rottura totale con l'Inter, ma si esporrà comunque dopo il Mondiale per club, facendo capire ai nerazzurri che è intrigato da una nuova esperienza, finalmente in Turchia, la sua Vai su Facebook

Calhanoglu al Galatasaray: l’Inter prova uno scambio clamoroso; Calciomercato Inter: Calhanoglu vuole il Galatasaray, per Bonny è vicina la fumata bianca; Milan-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Calhanoglu contro tutti. Frattesi affonda.

Sucic convince l'Inter e stuzzica Calhanoglu: le ultime sul Galatasaray - Per un Hakan Calhanoglu che non disputa il Mondiale per Club a causa di un infortunio, c`è un Petar Sucic che sta offrendo i suoi primi bagliori in nerazzurro agli. Segnala calciomercato.com

Calhanoglu, difficile arriva l’offerta giusta dal Galatasaray. E non vuole rompere con l’Inter - Al momento non sono arrivate offerte concrete all'Inter per il regista ... fcinter1908.it scrive