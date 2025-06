Calciomercato Inter è fatta per Bonny

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'ufficialità imminente dell'arrivo di Bonny, il talentuoso attaccante francese. Dopo settimane di trattative, la trattativa si sta per chiudere entro il weekend, con un investimento di 24 milioni di euro. Si aggiunge così a Luis Enrique e Sucic nella strategia estiva dei nerazzurri, puntando a rinforzare la rosa e a sognare traguardi importanti: il futuro è ormai scritto.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, è fatta per l' arrivo di Bonny in nerazzurro. L' affare si concluderà entro il fine settimana: affare da 24 milioni di euro, da limare solamente bonus e modalità di pagamento. Il francese si aggiunge a Luis Enrique e Sucic nella lista degli acquisti estivi

Calciomercato Inter, quasi fatta per Bonny - L'attesa si fa più intensa nel calciomercato: l'Inter si avvicina a ufficializzare l'acquisto di Bonny dal Parma, con le trattative in fase avanzata e una fumata bianca quasi certa.

