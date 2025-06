Calciomercato Inter cresce la concorrenza per Leoni | tre big sul difensore

Il calciomercato dell'Inter si infiamma, con le big del calcio italiano pronte a sfidarsi per Giovanni Leoni. La concorrenza si fa serrata, ma il Milan sembra avere un vantaggio strategico, puntando deciso sul giovane centrale del Parma. Se Thiaw dovesse partire, le possibilità di vedere Leoni vestire rossonero aumentano considerevolmente. La strada verso il trasferimento si fa sempre più intricata e avvincente...

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Leoni: cresce la concorrenza per il difensore, Milan in vantaggio su tutte. La concorrenza per Giovanni Leoni si fa sentire. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il Milan sarebbe in vantaggio rispetto a tutti gli altri club. I rossoneri avrebbero intenzione di affondare il colpo per il centrale del Parma, specialmente se Thiaw dovesse essere ceduto al Como per 25 milioni. Sulla strada per aggiudicarsi Leoni ci sono anche l' Inter e la Juventus, ma il Milan ha il vantaggio di disporre di una solida liquidità iniziale e di poter offrire Mattia Liberali, un giovane del 2007 in uscita (senza rinnovo) dal club.