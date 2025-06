Calciomercato Inter con Bonny non finiscono i colpi in attacco | il profilo ideale della quinta punta

Il calciomercato dell’Inter si infiamma, e con l’arrivo di Ange-Yoann Bonny non si esauriscono le novità in attacco. La squadra nerazzurra cerca ancora il profilo perfetto per completare il reparto: la quinta punta ideale, capace di portare qualità e imprevedibilità. Con Martinez e Thuram già nelle prime scelte, i tifosi sognano nuovi colpi che possano fare la differenza e consolidare un attacco competitivo, pronto a dominare la stagione.

Calciomercato Inter, l’arrivo di Ange-Yoann Bonny potrebbe non essere l’ultimo colpo in attacco. I nerazzurri alla ricerca di una quinta punta. Con l’arrivo imminente di Ange-Yoann Bonny e la conferma nell’organico di Pio Esposito, l’attacco dell’ Inter 202526 va definitivamente prendendo forma. i due titolari saranno naturalmente Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con il classe 2003 francese e il 2005 ex Spezia prime riserve. I nerazzurri vorrebbero comunque un reparto composto da 5 attaccanti e, dando per certe le partenze di Sebastiano Esposito e Mehdi Taremi, serverà pescare ulteriormente dal mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, con Bonny non finiscono i colpi in attacco: il profilo ideale della quinta punta

Calciomercato Inter, occhi puntati su Bonny e Castro: la società nerazzurra prepara la rivoluzione in attacco - Nel cuore della corsa per il titolo e della finale di Champions, l'Inter stanzia le sue strategie di mercato.

#SportMeddiaset ? #Calciomercato #SerieA Per l'attacco l'Inter punta su Højlund e Bonny. La quinta punta sarà uno tra Valenti Carboni e Francesco Pio Esposito. Vai su X

Pio #Esposito vuole restare all’#inter, a patto che venga considerato stabilmente nelle rotazioni dell’attacco nerazzurro. In sostanza, non vuole essere la quinta punta che gioca solo se sono indisponibili gli altri. Altrimenti preferisce andare a giocate in prestito. Vai su Facebook

