Calciomercato Inter cambia la strategia per l’attacco | tutto sul trequartista! Torna di moda il nome di Arda Guler

Il calciomercato dell'Inter sta vivendo una svolta: dopo aver rafforzato l’attacco con Bonny e Pio Esposito, la strategia si sposta verso il trequartista. Torna di moda il nome di Arda Guler, un talento che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo nerazzurro. Con le operazioni già in fase avanzata, il club milanese punta a sorprendere ancora. Ma quali sono i dettagli e le ultime novità? Scopriamoli insieme.

: la situazione. Calciomercato.com ha fatto il punto sulle operazioni già chiuse e su quelle in chiusura per gli uomini del calciomercato Inter. Con l’arrivo di Bonny dal Parma e la permanenza di Pio Esposito in rosa, il reparto offensivo è di fatto già completato. Così i nerazzurri potrebbero concentrarsi su un altro ruolo, quello del trequartista: il sogno rimane Nico Paz ma, in quest’ottica, può tornare in voga il nome di Arda Guler. CALCIOMERCATO INTER – « Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia, la società di Viale della Liberazione ha ormai chiuso anche un colpo in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com