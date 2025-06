Calciomercato Hellas Verona occhi su Rigo per rafforzare il centrocampo! Sul classe 2002 diverse squadre

Il calciomercato dell’Hellas Verona si infiamma! La società scaligera punta con decisione su Tomas Rigo, talento slovacco classe 2002, per potenziare il centrocampo in vista della prossima stagione. Mentre diverse squadre seguono il giovane, l’Hellas osserva con attenzione, pronti a fare la mossa decisiva. La sfida di mercato è aperta e il futuro del ragazzo potrebbe cambiare volto: il Verona ha tutte le carte in regola per sorprendere.

L'Hellas Verona guarda al mercato internazionale per rafforzare il proprio centrocampo in vista della stagione 202526. Tra i nomi seguiti dal club scaligero c'è Tomas Rigo, giovane e promettente centrocampista slovacco classe 2002 in forza al Baník Ostrava.

