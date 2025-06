Calciomercato Genoa si lavora per un nuovo attaccante | Simeone può tornare ipotesi Nzola

Il calciomercato del Genoa entra nel vivo, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco in vista della stagione 2025/26. La società rossoblù sta lavorando con determinazione su due piste calde: il ritorno di Giovanni Simeone e l’ipotesi Nzola, entrambe opzioni che potrebbero fare la differenza. E mentre i tifosi sognano un nuovo rilancio, le prossime settimane saranno decisive per conoscere la rosa definitiva.

Il Genoa si muove con decisione sul mercato per potenziare il reparto offensivo in vista della stagione 202526. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossoblù sta valutando due nomi ben noti al panorama della Serie A: Giovanni Simeone e M'Bala .

