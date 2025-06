Calciomercato Fiorentina quale sarà il futuro di Kean? Valutate anche le possibili alternative L’indiscrezione

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma con il futuro di Moise Kean che tiene banco tra voci e possibilità. La società valuta attentamente se puntare sull’attaccante o optare per alternative come Piccoli, considerato una soluzione interessante per rinforzare l’attacco viola. In un mercato in continuo fermento, le decisioni prese nei prossimi giorni potrebbero ridefinire gli equilibri della squadra e rilanciare le ambizioni toscane. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione - Nel calciomercato della Fiorentina, Nadir Zortea si profila come obiettivo principale per potenziare la fascia.

