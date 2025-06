Calciomercato estero Psv e Ivan Perisic continuano insieme! Rinnovo dell’ala croata fino al 2027

Il calciomercato estero si anima con un'ottima notizia: il PSV Eindhoven e Ivan Perisic continueranno insieme fino al 2027! Il rinnovo dell’ala croata rappresenta un segnale di continuità e ambizione per il club olandese, che potrà contare sulle sue qualità ancora a lungo. Questa decisione rafforza ulteriormente il legame tra il giocatore e il club, alimentando grandi speranze per le prossime stagioni. La partnership si prospetta più forte che mai!

Il PSV Eindhoven ha ufficializzato attraverso i propri canali il rinnovo di contratto di Ivan Perisic, che ha prolungato il proprio legame con il club olandese fino all’estate del 2027. Una notizia accolta con grande entusiasmo sia dalla società che dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, Psv e Ivan Perisic continuano insieme! Rinnovo dell’ala croata fino al 2027

In questa notizia si parla di: ivan - perisic - rinnovo - calciomercato

Ivan Perisic rimane al PSV: l’ex Inter ha raggiunto l’accordo per il rinnovo, respinto il Barcellona - Ivan Perisic resta al PSV Eindhoven, rinforzando il suo legame con il club olandese fino al 2027. Nonostante l’interesse del Barcellona, il croato ha scelto di proseguire la sua avventura in Eredivisie, trovando nuova linfa dopo il grave infortunio al Tottenham e le esperienze passate.

? Ivan #Perisic rinnoverà col #PSV [ @FabrizioRomano ] #Calciomercato #Transfers #Eredivisie Vai su X

Ex Inter, il 36enne Perisic rinnova col PSV: Sono ancora affamato; DIRETTA LIVE Calciomercato, 27 giugno: il Napoli chiude Lang, caos Sarri alla Lazio; Perisic è del Tottenham: addio all'Inter, è ufficiale.

Ex Inter, il 36enne Perisic rinnova col PSV: "Sono ancora affamato" - Ivan Perisic non molla, a maggior ragione con in tasca un titolo di campione d`Olanda ottenuto tramite una rimonta mozzafiato del suo PSV Eindhoven. Come scrive calciomercato.com

UFFICIALE – Ex Inter, Perisic rinnova col PSV: “Pronto a dare il mio contributo” - "Oggi è un giorno bellissimo per me, per la mia famiglia e per i miei cari", ha dichiarato Perisic dopo il rinnovo col PSV ... Si legge su fcinter1908.it