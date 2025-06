Calciomercato Como la colonia spagnola di Fabregas | con Morata e Rodriguez si arriverebbe a otto giocatori iberici!

Il calciomercato del Como si trasforma in una vera e propria colonia spagnola, con Fabregas che punta a rinforzare la squadra portando a otto i giocatori iberici. Morata e Rodriguez sono i nomi caldi che potrebbero fare il salto in Lombardia, rendendo l’ambiente sempre più internazionale. Un progetto ambizioso, supportato dalla proprietà indonesiana più ricca d’Italia, che mira a conquistare la Serie A con un tocco di Spagna.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Como, con gli obiettivi Morata e Rodriguez per rinforzare la squadra di Fabregas Sulle rive del lago una colonia che parla spagnolo. Il progetto ambizioso del Como, alla sua seconda stagione in Serie A e guidato dalla proprietà (indonesiana) più ricca d'Italia, ha un accento sempre più iberico.

In questa notizia si parla di: como - calciomercato - colonia - fabregas

