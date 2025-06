Calciomercato Como a caccia di un nuovo difensore | ballottaggio fra Liga e Serie A

al grande calciomercato internazionale, puntando decisive su un nuovo difensore che possa fare la differenza. Con un duello aperto tra Liga e Serie A, Como si prepara a sorprendere ancora, dimostrando che nessuno può fermare la sua ambizione di crescere e competere ai massimi livelli. Il prossimo colpo potrebbe già essere dietro l’angolo.

Il Como è pronto a dare battaglia sul mercato per trovare un difensore: ballottaggio Italia-Spagna per i due obiettivi. Dopo aver piazzato il colpo Álvaro Morata, la cui ufficialità è attesa nei prossimi giorni dopo il confronto con il Milan e il Galatasaray, il Como non ha perso tempo e si è dimostrato ancora una volta agguerrito per rinforzarsi sul mercato. La squadra di Cesc FĂ bregas non si nasconde e continua a dare del filo da torcere anche alle big, essendo una realtĂ in ascesa che punta a rinforzarsi per migliorare. La società “lacustre” ha ora intenzione di aggiungere una nuova pedina che possa andare a occupare la linea difensiva e sul taccuino ha pronti due nomi che potrebbero diventare piste roventi nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Rompipallone.it