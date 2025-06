Calciomercato Cagliari e Napoli alla ricerca dell’attaccante Ad entrambe piace Borrelli classe 2000 del Brescia

Il calciomercato estivo si infiamma con l'interesse di Cagliari e Napoli per Gennaro Borrelli, talento classe 2000 del Brescia. Entrambe le squadre vedono nel giovane attaccante un tassello strategico per rinforzare il reparto offensivo e puntano a portarlo in Serie A. La sfida tra club si fa sempre più avvincente, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire quale big prenderà il via libera per assicurarsi il promettente centravanti.

Il calciomercato estivo si accende attorno al nome di Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 reduce da una stagione positiva con la maglia del Brescia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti è finito nel mirino di Cagliari e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato, Cagliari e Napoli alla ricerca dell’attaccante. Ad entrambe piace Borrelli, classe 2000 del Brescia

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

