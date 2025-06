Calciomercato Bologna Nicolussi Caviglia pronto a vestire la maglia rossoblu? Spunta fuori un retroscena sulla trattativa

Il calciomercato del Bologna si infiamma con la possibile acquisizione di Nicolussi Caviglia, il giovane talento che potrebbe rinforzare il centrocampo rossoblù. Con l’attenzione puntata sulla trattativa in corso, emergono retroscena interessanti che svelano i dettagli nascosti dietro questa operazione. La volontà del club e le mosse strategiche fanno presagire un imminente colpo di scena: sarà davvero lui il nuovo volto della mediana bolognese?

Calciomercato Bologna: Nicolussi Caviglia nel mirino per il centrocampo. Tempo di trattare Il Calciomercato Bologna entra nel vivo con un obiettivo chiaro per rinforzare la mediana: Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, attualmente sotto contratto con il Venezia ed ex talento della Juventus, è finito al centro dell’interesse del club rossoblù. Dopo una stagione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Nicolussi Caviglia pronto a vestire la maglia rossoblu? Spunta fuori un retroscena sulla trattativa

