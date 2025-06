Calciomercato Bayern un’occasione chiamata Marsiglia | Sacha Boey tra il sogno bavarese e la voglia di rilancio in Ligue 1

Il calciomercato estivo si infiamma con una suggestiva opportunità: il Bayern Monaco potrebbe perdere Sacha Boey, il talento francese che ambisce a rilanciarsi in Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia. Tra sogno bavarese e desiderio di riscatto, il giovane terzino si trova al centro di un duello tra due grandi club europei. Ma quale sarà il suo destino? La risposta potrebbe cambiare le carte in tavola del mercato estivo.

Calciomercato Bayern, un’occasione molto importante per una pedina da sgrezzare Un nome nuovo infiamma l’asse di calciomercato tra Francia e Germania. L’Olympique Marsiglia ha messo nel mirino Sacha Boey, terzino destro del Bayern Monaco, individuando in lui il rinforzo ideale per la corsia di competenza. Il club focese, alla ricerca di un profilo di caratura . 🔗 Leggi su Calcionews24.com