calcio serie d il poggibonsi studia un doppio e interessante colpo nei mirino il centrocampista borghi e la punta boriosi

Il Poggibonsi si prepara a stupire nella prossima stagione di Serie D con due importanti colpi di mercato. I giallorossi puntano forte sul centrocampista Leonardo Borghi e sulla punta Boriosi, nomi caldi che potrebbero rafforzare significativamente la rosa. Sebbene niente sia ancora ufficiale, l’attesa cresce: il 1° luglio si avvicina, e con esso le prime conferme di un progetto ambizioso e ricco di sorprese.

Emergono i primi nomi per il Poggibonsi edizione 2025-2026 in serie D. Niente di ufficiale, visto che per le formalizzazioni dei legami occorre attendere come si sa la fatidica data di martedì 1 luglio. Ma intanto gli addetti ai lavori dei giallorossi avrebbero individuato un paio di pedine come possibili "colonne" per la prossima stagione, sia in mediana che in avanti: Leonardo Borghi, centrocampista della classe 2003, già al San Donato Tavarnelle e al Figline, e l’attaccante Matteo Boriosi, goleador dell’Eccellenza (sedici centri) con i colori biancoverdi della Baldaccio Bruni. Atleta che vantava anche altre richieste di club dei dilettanti nazionali – Vivi Altotevere Sansepolcro, su tutti – come riportato nella giornata di ieri da Almanacco del calcio toscano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net