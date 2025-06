Calcio Jurgen Klopp non usa giri di parole sul Mondiale per club | Follia assoluta peggior idea mai sperimentata

Jurgen Klopp, ex tecnico del Liverpool e oggi figura di spicco nel calcio mondiale come Head of Global Soccer della Red Bull, non si è mai risparmiato nelle sue opinioni. E questa volta, sul nuovo formato del Mondiale per club, ha spazzato via ogni dubbio: “È una follia assoluta, la peggiore idea mai sperimentata nel calcio”. La sua posizione chiara e decisa mette in discussione un cambiamento che sta dividendo appassionati e addetti ai lavori.

Stiamo entrando nella fase a eliminazione diretta del Mondiale per club di calcio, un nuovo format che sta riscuotendo consensi e dissensi. Tra chi ritiene questa innovazione nel format molto negativa c’è Jurgen Klopp, in passato tecnico apprezzato del Liverpool e del Borussia Dortmund e oggi Head of Global Soccer della galassia Red Bull. “ È una follia assoluta, la peggiore idea mai sperimentata nel calcio “, così si è espresso in un’intervista concessa al quotidiano tedesco ‘Die Welt’. Una competizione, iniziata quest’anno che avrà scadenza quadriennale (per il 2029 si è già candidato il Brasile), poco convincente a detta di Klopp. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Jurgen Klopp non usa giri di parole sul Mondiale per club: “Follia assoluta, peggior idea mai sperimentata”

In questa notizia si parla di: calcio - jurgen - klopp - mondiale

Oggi Jürgen Klopp compie 58 anni. Ma non si contano con i numeri gli anni di chi ha cambiato il calcio. Klopp ha trasformato uomini in fratelli, spogliatoi in famiglie, sogni in imprese leggendarie. Ha vinto ovunque. Ma più ancora ha lasciato cuori pieni, occhi Vai su Facebook

Klopp: Il Mondiale per Club è una follia: peggiore idea mai sperimentata nel calcio; Klopp durissimo: Il Mondiale per Club è la peggior idea mai vista nel calcio; Klopp contro il nuovo Mondiale per Club: “È una follia, peggior idea mai sperimentata nel calcio.

Klopp senza filtri: "Mondiale per Club peggior idea di sempre. Così è disumano" - L'ex tecnico del Liverpool ha detto la sua in merito al nuovo formato quadriennale del torneo intercontinentale ... Secondo tuttosport.com

Klopp annienta il Mondiale per Club: "Follia assoluta, la peggior cosa mai sperimentata" - In un’intervista concessa al quotidiano tedesco Die Welt, l’ex allenatore del Liverpool – oggi consulente delle squ ... Segnala msn.com