Calcio In Serie B tra un paio di giorni si inizieranno a formalizzare gli accordi Carrarese dalle trattative ai contratti L’imperativo è puntare sugli Under 23

Con l’inizio della Serie B alle porte, la Carrarese si prepara a trasformare le trattative in contratti concreti, puntando con decisione sugli under 23. Dopo un weekend di voci e sussurri, il momento di fare sul serio è alle porte: dalla prossima settimana, la società marmifera dovrà mettere nero su bianco le proprie scelte, affinché la rosa sia pronta per affrontare al meglio la nuova stagione.

Il tempo di superare quest'ultimo weekend e dalle semplici voci si passerà a fare sul serio. Nello specifico la Carrarese dovrà iniziare a tradurre in contratti le trattative imbastite con la solita circospezione e massima riservatezza in queste ultime settimane. Dall'apertura del mercato la società marmifera avrà solo un paio di settimane per allestire a grandi linee se non ancora nella sua interezza una rosa che per ora risulta ridotta ai minimi termini. Sotto contratto al momento sono rimasti, infatti, soltanto una dozzina di calciatori e tra questi almeno 3 o 4 sembrano con la valigia in mano.

