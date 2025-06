Calcio femminile manca sempre meno alla Serie A Women’s Cup! Venerdì 4 luglio i sorteggi

L’entusiasmo nel calcio femminile italiano cresce giorno dopo giorno, e l’attesa per la prima edizione della Serie A Women’s Cup è alle stelle. Venerdì 4 luglio, i sorteggi definiranno il destino delle 12 protagoniste del massimo campionato, segnando un passo importante verso una nuova era di spettacolo e passione. Prepariamoci a vivere emozioni indimenticabili: questa competizione promette di rivoluzionare il panorama del calcio femminile in Italia.

Mentre l'inizio della Serie A femminile 202526 è previsto per il 5 ottobre, cresce l'attesa per la prima edizione della Serie A Women's Cup, la nuova competizione istituita nell'aprile 2025 che coinvolgerà tutte le 12 squadre del massimo campionato italiano di calcio.

Roma Femminile, il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup. Il 5 ottobre l’inizio del campionato - La stagione 2025/26 della Roma Femminile si prospetta ricca di emozioni e novità. Dopo l’entusiasmante debutto della Serie A Women’s Cup il 24 agosto, le giallorosse sono pronte a scendere in campo per una nuova avventura nel massimo campionato, che prenderà il via il 5 ottobre.

