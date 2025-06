Calcio | Evani non allenerà la Sampdoria la prossima stagione

Alberico Evani non siederà sulla panchina della Sampdoria nel prossimo campionato di Serie B. Nonostante la salvezza ottenuta nei playout e una rimonta che ha risvegliato entusiasmo tra i tifosi, la società ha scelto di non confermarlo come allenatore. La decisione segna un nuovo capitolo per il club, che ora si prepara a tracciare un percorso diverso verso il futuro. Lo stesso...

Alberico Evani non siederà sulla panchina della Sampdoria nel prossimo campionato di Serie B. Nonostante la salvezza ottenuta nei playout e una rimonta che ha restituito entusiasmo all’ambiente blucerchiato, la società ha deciso di non confermare l’ex vice di Mancini alla guida tecnica. Lo stesso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: evani - sampdoria - calcio - allenerà

La Sampdoria retrocede in serie C, fallisce il piano disperato degli ex Evani, Lombardo e Mancini: non era mai successo nella sua storia - Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria retrocede in Serie C, un colpo devastante per la squadra blucerchiata.

Ecco Evani. Mancini smentisce un suo ruolo formale; Samp, nuova rivoluzione: squadra a Evani, ora è anche ufficiale. E Mancini sarà consulente; Evani e Andrea Mancini, la nuova Sampdoria: Una favola, vogliamo il lieto fine. Vialli è con noi.