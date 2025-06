Calcio a 5 la Vezzana conquista la sesta edizione del Torneo delle Alpi

calcio a 5. La Vezzana conquista la sesta edizione del "Torneo delle Alpi", alzando al cielo il primo trofeo della propria giovane avventura sportiva. Nella finale disputata a Forlì, la squadra guidata da Maicol Ferrari ha travolto Pucci F.C. con un perentorio 8-2, un risultato che lascia poco spazio alle sorprese e conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama regionale. Un trionfo che segna l'inizio di una promettente scalata nel calcio a cinque.

La Vezzana¬†conquista la sesta edizione del "Torneo delle Alpi", alzando al cielo il primo trofeo della propria giovane avventura sportiva. Nella finale disputata a Forl√¨, la squadra guidata da¬†Maicol Ferrari ha travolto Pucci F.C. con un perentorio 8-2, un risultato che lascia poco spazio alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: sesta - edizione - torneo - alpi

Formazione, Fondirigenti: al via selezioni per la sesta edizione del progetto D20 leader - Fondirigenti, il fondo di Confindustria e Federmanager, parte con le selezioni per la sesta edizione di D20 Leader.

Calcio a 5, la Vezzana conquista la sesta edizione del Torneo delle Alpi; Calcio a 5, gran finale per il Torneo delle Alpi: si giocano la coppa La Vezzana e Pucci; Forl?-Cesena - Calcio a 5: Torneo delle Alpi 2025: - sport, socialità e divertimento nel cuore di Forlì.

Calcio a 5, la Vezzana conquista la sesta edizione del "Torneo delle Alpi" - La Vezzana conquista la sesta edizione del "Torneo delle Alpi", alzando al cielo il primo trofeo della propria giovane avventura sportiva. Lo riporta forlitoday.it

Calcio a 5, gran finale per il Torneo delle Alpi: si giocano la coppa La Vezzana e Pucci - La serata si chiuderà con una festa in piscina e DJ set fino a mezzanotte, riservata ai partecipanti, agli sponsor e agli amici del Torneo delle Alpi ... Come scrive forlitoday.it