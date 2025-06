calcio a 5 gagliole chiede il ripescaggio nel torneo di serie b

L'ASD Gagliole C5 fa un passo deciso verso il sogno di emergere nel calcio a 5, presentando ufficialmente domanda di ripescaggio in Serie B. Dopo una stagione ricca di successi e traguardi, tra cui la vittoria della Coppa Marche e il secondo posto nel primo campionato di C1, la squadra si prepara a nuovi importanti obiettivi. La dirigenza crede fermamente nel potenziale della rosa e nel valore del progetto, determinata a portare Gagliole nel calcio nazionale di vertice, perché il futuro è ancora tutto da scrivere.

L’asd Gagliole C5 chiede il ripescaggio in serie B. "Dopo una stagione entusiasmante, che ci ha proclamato vincitori per la seconda volta consecutiva della Coppa Marche di categoria – spiega il diesse Roberto Paoloni (foto) –, che ci ha visto chiudere al secondo posto il nostro primo campionato di C1 e, avendo vinto i playoff regionali che ci hanno garantito la partecipazione alle fasi nazionali, la dirigenza dell’asd Gagliole C5 ha deciso di intraprendere le procedure necessarie per fare richiesta di "ripescaggio" alla Figc per ottenere la possibilità di partecipare al campionato nazionale di serie B di calcio a 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net