Cajuste in pole c’è il Besiktas | il Napoli chiede 10 milioni Twtd

Il Besiktas è pronto a sferrare l’offensiva per assicurarsi Jens Cajuste dal Napoli, che chiede 10 milioni di euro per il trasferimento. Dopo una stagione in prestito all’Ipswich Town, ora il centrocampista svedese potrebbe tornare in Turchia, dove i biancoblù sono fortemente interessati. La trattativa si prospetta complicata, soprattutto considerando le recenti dinamiche e le possibilità di un ritorno dell’ipotesi Ipswich. Sarà molto difficile che Cajuste rimanga ancora in Inghilterra.

Jens Cajuste ha trascorso una stagione in prestito all’Ipswich Town, ma il club è retrocesso in Championship; di conseguenza, non è scattato il riscatto per il centrocampista svedese, che dunque è tornato a Napoli. Besiktas interessato a Cajuste: il Napoli lo lascia andare per 10 milioni. Sarà molto complicato che torni all’Ipswich anche per la prossima stagione. Infatti, il portale news dedicato al club inglese Twtd scrive: Il Besiktas è interessato a Jens Cajuste. Lo svedese ha impressionato l’Ipswich Town durante la stagione in prestito dal Napoli e il club vorrebbe che tornasse, ma il tecnico Kieran McKenna aveva annunciato che sarebbe stato difficile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cajuste, in pole c’è il Besiktas: il Napoli chiede 10 milioni (Twtd)

In questa notizia si parla di: cajuste - napoli - besiktas - milioni

Cajuste potrebbe lasciare il Napoli anche a titolo definitivo: De Laurentiis apre alla trattativa - Il mercato del Napoli si anima di nuove possibilità: Jens Cajuste potrebbe lasciare il club a titolo definitivo, con De Laurentiis che apre alla trattativa.

Cajuste, in pole c’è il Besiktas: il Napoli chiede 10 milioni (Twtd); Il Besiktas ha offerto per Anguissa i 18 milioni richiesti dal Napoli, ma con bonus inclusi (Galetti); Napoli, niente ritorno all'Ipswich Town per Cajuste. Per lui spinge il Besiktas.

Cajuste, in pole c’è il Besiktas: il Napoli chiede 10 milioni (Twtd) - Cajuste ha trascorso una stagione all'Ipswich Town, ma il club è retrocesso in Championship; di conseguenza, non è scattato il riscatto. Come scrive ilnapolista.it

Cajuste, niente riscatto dell'Ipswich: top club europeo sulle sue tracce - Lo svedese, 25 anni, ha impressionato durante il suo periodo in prestito dal Napoli, ma ha attirato su di sé un altro top club e ... Da msn.com