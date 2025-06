Cagliari neonato in pericolo di vita trasportato d' urgenza a Milano con volo dell' Aeronautica Militare

Un'emergenza che ha commosso il cuore di tutti: a Cagliari, un neonato in grave pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza a Milano con un volo speciale dell’aeronautica militare. Accompagnato dai genitori e da un’équipe medica dedicata, il piccolo è stato monitorato costantemente durante tutto il tragitto. Un esempio di dedizione e rapidità che può fare la differenza tra speranza e disperazione.

Il piccolo è stato accompagnato dai genitori e da una equipe medica e che l'ha monitorato durante tutte le fasi di volo.

