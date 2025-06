Cagliari neonato di 13 giorni in pericolo di vita salvato dall’Aeronautica Militare

Un'operazione straordinaria, quella portata a termine dall’Aeronautica Militare, che ha salvato la vita a un neonato di soli 13 giorni in condizioni critiche. Con prontezza e dedizione, un volo Falcon 900 ha consentito il trasferimento d’emergenza da Cagliari a Milano, garantendo le migliori cure possibili al piccolo paziente. Un gesto di grande umanità che dimostra come l’impegno militare possa fare la differenza nelle situazioni più delicate. Per scoprire altre storie di speranza, continua a leggere su DayItalianeNews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Trasferimento urgente da Cagliari a Milano per salvare il piccolo paziente. Un neonato di appena 13 giorni, in condizioni critiche di salute, è stato trasferito d’urgenza dall’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari all’ Ospedale di San Donato Milanese grazie all’intervento dell’ Aeronautica Militare. Missione speciale con volo militare Falcon 900. Il delicato trasferimento è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 27 giugno, a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, attivato per un volo IPV (Imminente Pericolo di Vita). A bordo del velivolo, oltre al piccolo paziente, c’erano anche i genitori e un’equipe medica specializzata, che ha costantemente monitorato le condizioni del bambino durante il viaggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cagliari, neonato di 13 giorni in pericolo di vita salvato dall’Aeronautica Militare

In questa notizia si parla di: cagliari - neonato - giorni - pericolo

Cagliari, neonato in pericolo di vita trasportato d'urgenza a Milano con volo dell'Aeronautica Militare - Un'emergenza che ha commosso il cuore di tutti: a Cagliari, un neonato in grave pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza a Milano con un volo speciale dell’aeronautica militare.

Un neonato di tredici giorni di vita è stato trasportato dall'aeroporto di Cagliari all'aeroporto di Linate, a Milano, con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell'aeronautica militare. È accaduto venerdì. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitav Vai su Facebook

Translate postNeonato di cinque giorni in pericolo di vita trasferito d'urgenza da Cagliari a Linate https://ift.tt/bUn7J6C Vai su X

Cagliari, neonato in pericolo di vita trasportato d'urgenza a Milano con volo dell'aeronautica militare; Neonato di 13 giorni rischia di morire, l'Aeronautica Militare lo salva portandolo da Cagliari a Milano; Volo d’urgenza Cagliari-Milano, neonato di 13 giorni in pericolo di vita.

Neonato di 13 giorni rischia di morire, l’Aeronautica Militare lo salva portandolo da Cagliari a Milano - Un neonato di 13 giorni in imminente pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza da Cagliari a Milano con un volo dell'Aeronautica Militare ... Da fanpage.it

Cagliari, neonato in pericolo di vita trasportato d'urgenza a Milano con volo dell'Aeronautica Militare - Un neonato di tredici giorni di vita è stato trasportato dall'aeroporto di Cagliari all'aeroporto di Linate, a Milano, con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. msn.com scrive