Caduto in bicicletta per un malore Addio al sindacalista Carlo Pariani

È una notizia che lascia sgomenti e colma di tristezza la comunità: Carlo Pariani, stimato sindacalista e uomo di grande integrità, ha perso la vita dopo un tragico incidente in bicicletta causato da un malore improvviso. La sua scomparsa rappresenta un doloroso addio a un protagonista della nostra storia sociale. La sua memoria rimarrà viva nei cuori di chi lo ha conosciuto e rispettato.

Non ce l’ha fatta Carlo Pariani, 72 anni, vittima di una caduta in bici mercoledì lungo la Statale 527, in prossimità della discesa che conduce al ponte di Oleggio. L’uomo avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo il controllo della bici e finendo rovinosamente fuori strada. Un’ambulanza è intervenuta sul posto in codice rosso, trasportandolo d’urgenza all’ospedale di Busto Arsizio. Le sue condizioni, però, sono apparse fin da subito gravissime e, nonostante i tentativi dei sanitari, l’uomo è deceduto poco dopo. Carlo Pariani era una figura nota e stimata nel mondo sindacale e sociale del Legnanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caduto in bicicletta per un malore. Addio al sindacalista Carlo Pariani

Colpito da un malore, è poi uscito di strada. Ex lavoratore dell'Alfa Romeo, è stato tra i fondatori della Cub nel Legnanese, ha seguito diverse vertenze e animato l'organizzazione sociale. L'articolo: https://www.varesenews.it/2025/06/e-morto-luomo-caduto-in- Vai su Facebook

