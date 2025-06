Cade in moto lungo la Statale 45 a Confiente 28enne all' ospedale

Un grave incidente sulla Statale 45 ad Alta Valtrebbia ha coinvolto un giovane motociclista di 28 anni, caduto rovinosamente e rimasto gravemente ferito. Soccorsi tempestivi hanno raggiunto il luogo dell’incidente a Confiente, mentre le operazioni di assistenza sono in corso per garantire le cure necessarie. La dinamica dell’incidente e le condizioni del ferito rimangono sotto attenzione, ma la comunità spera in un esito positivo per questo giovane che si trova ora sotto i nostri occhi impotenti.

Soccorsi in azione nel primo pomeriggio del 28 giugno lungo la Statale 45 in Alta Valtrebbia. A Confiente un motocilista 28enne ha perso il controllo della due ruote ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Ha riportato, oltre ad un trauma cranico, altre lesioni. Sul posto sono intervenute l'auto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

