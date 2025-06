Cade dal tetto della fabbrica Tecnico in gravi condizioni | Ha ceduto un pannello

Una tragedia sfiorata a Castello, dove un tecnico di 60 anni è precipitato da circa cinque metri dopo il crollo di un pannello sul tetto di una fabbrica dismessa. Per fortuna, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’importanza di controlli accurati. È ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente, ma il rischio resta alto in contesti così pericolosi.

Si trovava sul tetto di una fabbrica chiusa da tempo per effettuare, in qualità di tecnico, alcuni rilievi quando un panello di copertura avrebbe a quanto pare ceduto sotto i suoi piedi. E il 60enne protagonista della tragedia è precipitato per circa cinque metri. Tragedia sfiorata ieri mattina a Castello, in via Vittorio Niccoli. I vigili del fuoco del distaccamento d Castelfiorentino sono intervenuti alle 8.20 dopo aver ricevuto la segnalazione da un familiare nella quale si riferiva di una persona caduta dal tetto durante il sopralluogo in un grande edificio industriale di un’azienda in disuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade dal tetto della fabbrica. Tecnico in gravi condizioni: "Ha ceduto un pannello"

