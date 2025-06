Cade con la moto da enduro soccorso un 28enne

splendida giornata di avventura quando, purtroppo, ha perso il controllo e si è ribaltato in una zona boschiva della Valnure. La pronta richiesta di soccorso ha attivato due squadre del Soccorso Alpino della stazione Monte Alfeo, impegnate a prestare assistenza al motociclista, che ha riportato un grave trauma al torace. La sua sorte ora dipende dalla tempestività e dall’efficacia dell’intervento.

