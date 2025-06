Cade con la bici e batte contro le rocce a Pizzo Manolfo | sospette fratture a femore bacino e costole

Un'altra avventura che si trasforma in emergenza: questa mattina, un biker di 53 anni si è seriamente infortunato a Pizzo Manolfo dopo una caduta contro le rocce. Soccorritori del Corpo Forestale e Speleologico Siciliano sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza. Le condizioni dell'uomo, sospette fratture a femore, bacino e costole, richiedono un intervento rapido e professionale per garantire la sua sicurezza e il suo recupero.

Squadre del soccorso alpino e speleologico siciliano in azione stamattina a Pizzo Manolfo per soccorrere un biker che si era infortunato. L'uomo, un palermitano di 53 anni, stava percorrendo con un amico la strada sterrata sulla sommità della montagna che sovrasta Tommaso Natale e si estende. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: pizzo - cade - bici - batte

Cade con la bici e batte contro le rocce a Pizzo Manolfo: sospette fratture a femore, bacino e costole.

Cade in bici nei sentieri sterrati dell’Asinara e batte la testa: arriva l’elisoccorso - Due incidenti nelle strade sterrate dell’isola dell’Asinara, dove spesso ci si avventura senza un adeguato abbigliamento o con i giusti supporti di sicurezza. Si legge su msn.com

Cade dalla bici e batte la testa: Filippo Turla muore in ospedale dopo 13 giorni di ricovero - Filippo Turla è deceduto nella mattinata del 12 giugno all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. fanpage.it scrive