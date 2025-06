Buon compleanno Sabrina Ferilli Gabriele Mazzoleni Jerry Calà…

Oggi, 28 giugno, celebriamo un giorno speciale ricco di personalità straordinarie! Da Sabrina Ferilli a Gabriele Mazzoleni, passando per leggende come Mel Brooks e talenti emergenti, questa data segna un traguardo importante per molti. Un brindisi a tutti loro: che la vita continui a regalare successi, sorrisi e momenti indimenticabili. Auguri di cuore a chi rende il mondo un posto più brillante!

Buon compleanno Sabrina Ferilli, Gabriele Mazzoleni, Jerry Calà, Mel Brooks, Marco Columbro, Allegra Caracciolo, Giovanni dell'Elce, Andrea Benelli, Giuseppe Lumia, Giovanni La Via, Lorenzo Amoruso, Davide Mandelli, Maurizio Domizzi, Mara Santangelo, Valentina Piroli, Karin Knapp, Aimone Alletti, Daniele Mori, Alessio Cragno. Oggi 28 giugno compiono gli anni: Gabriele Mazzoleni, giornalista; Mel Brooks, 99 anni, regista, sceneggiatore, attore, produttore; Giuseppe Toma, pittore, scultore; Romano Sgheiz, canottiere; Giorgio Canali, ex calciatore, allenatore; Carlo Truzzi, presbitero, scrittore; Lella Ravasi Bellocchio, psicologa, saggista; Pietro Guerra, ex ciclista; Luigi Maninetti, politico; Clino Trini Castelli, designer, artista; Allegra Caracciolo, filantropa; Luigi Renzo, vescovo; Raffaele Vacca, generale; Pier Luigi Bernabò, rugbista, allenatore, dirigente; Bruno Bigoni, regista, sceneggiatore, produttore; Gianluigi Pescio, chirurgo, pittore; Marco Columbro, attore, conduttore tv.

