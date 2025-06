Buon compleanno Google Earth | il software compie 20 anni Come ha cambiato il nostro modo di guardare il mondo

Buon compleanno, Google Earth! In due decenni, questo straordinario strumento ha rivoluzionato il nostro modo di esplorare il pianeta, portandoci a scoprire barriere coralline, siti fossili, nuove specie e famiglie ritrovate. Per festeggiare i suoi 20 anni, Google ha condiviso una collezione di immagini che raccontano l’evoluzione di luoghi iconici in tutto il mondo. Come ha...

Barriere coralline, siti fossili, nuove specie di ominidi e famiglie ritrovate. C’è tutto questo nella storia di Google Earth, che proprio in questi giorni ha compiuto 20 anni. Per celebrare l’anniversario il colosso della tecnologia con sede a Mountain View, negli Usa, ha diffuso una raccolta di immagini che mostrano l’evoluzione nel corso del tempo di luoghi e città famosi. (GOOGLE FOTO) – Notizie.com È dunque possibile, ad esempio, assistere alla monumentale trasformazione di Berlino dal 1943 ad oggi. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Buon compleanno, Google Earth: il software compie 20 anni. Come ha cambiato il nostro modo di guardare il mondo

