Buio in sala | si riaccende il Notorious Cinema di Curno

Dopo mesi di silenzio, il notorious cinema di Curno torna a brillare, pronto a regalare emozioni autentiche e un’esperienza cinematografica a tutto tondo. La riapertura, avvenuta con grande entusiasmo lo scorso 27 giugno, ha segnato un nuovo capitolo per questa storica multisala, che si prepara a riconquistare il cuore degli spettatori con novità e proiezioni imperdibili. Pronti a scoprire cosa rende unica questa rinascita?

Curno. Un’esperienza cinematografica a tutto tondo. Questa la mission che Notorious vuole rispettare nella riapertura della storica multisala di Curno, adiacente al centro commerciale. In questo senso, le premesse sono state tangibili già durante la serata inaugurale di apertura, avvenuta venerdì 27 giugno, con la proiezione-evento di “F1 – Il film”, diretto da Joseph Kosinski. Chiusa da fine gennaio, la multisala di Curno (in via Lega Lombarda 39) è stata riaperta, dopo un completo ed accurato restyling, grazie all’impegno della società amministrata da Andrea Stratta, che conta così una nuova struttura multisala oltre alle sette già avviate in tutta Italia, per 57 schermi totali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it