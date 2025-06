Buffy l' ammazzavampiri Eliza Dushku ora salva il mondo in un altro modo | Ho cambiato direzione

Eliza Dushku, celebre per il suo ruolo in Buffy l'ammazzavampiri, ha intrapreso una sorprendente trasformazione. Dopo aver scritto la sua pagina nel mondo dello spettacolo, ora si dedica a una nuova missione: aiutare gli altri come consulente per la salute mentale. La sua esperienza di vita e carriera le hanno dato un nuovo scopo, dimostrando che cambiare direzione può aprire infinite opportunità di crescita e solidarietà .

L'ex star di True Calling e della serie con Sarah Michelle Gellar si è laureata e ha iniziato un percorso da consulente per la salute mentale. Eliza Dushku ha da tempo smesso i panni della Cacciatrice al fianco di Sarah Michelle Gellar in Buffy, l'ammazzavampiri e ora cercherĂ di salvare il mondo in un modo totalmente differente e piĂą terreno. L'attrice ha posto le basi per una nuova carriera da consulente per la salute mentale dopo aver conseguito il master presso la Lesley University di Cambridge. I festeggiamenti di Eliza Dushku per il traguardo accademico Attraverso il proprio account Instagram, Dushku ha festeggiato il conseguimento del diploma in un post insieme al marito Peter Palandjian:"La laurea magistrale (!!) non è solo un traguardo, è la realizzazione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Buffy, l'ammazzavampiri, Eliza Dushku ora salva il mondo in un altro modo: "Ho cambiato direzione"

