Bufera su Vannacci | Mandiamo al fronte quelli del Gay Pride? La frase choc del generale incendia i social | VIDEO

Una frase provocatoria del generale Vannacci durante un evento sul Gargano scatena un’ondata di polemiche sui social. Invitato dalla Lega a San Marco in Lamis, il suo intervento ha acceso il dibattito pubblico, con molte voci che criticano le sue parole, tra cui un commento shock sul Pride e i militari. Un episodio che si sta rapidamente trasformando in un caso nazionale, alimentando tensioni e discussioni sul ruolo delle istituzioni.

Invitato dalla Lega sul Gargano lo scorso mercoledì il generale è intervenuto a un evento in piazza a San Marco in Lamis, nel Foggiano. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Bufera su Vannacci: "Mandiamo al fronte quelli del Gay Pride?". La frase choc del generale incendia i social | VIDEO

In questa notizia si parla di: generale - bufera - vannacci - mandiamo

"Chi mandiamo in guerra? Quelli del Gay Pride?” Scandalo delle armi, solo Roberto Vannacci poteva dirlo senz... Vai su Facebook

Bufera su Vannacci: Mandiamo al fronte quelli del Gay Pride?. La frase choc del generale incendia i social | VIDEO; Il generale Vannacci contro Forza Italia, poi cancella tutto e accusa il suo staff: è bufera | .it; Vannacci e la nuova sparata sui gay: «Ci riarmiamo e poi chi mandiamo al fronte? Quelli che sfilano al Pride?» - Il video.

"Mandiamo al fronte quelli del Gay Pride?". "Alimenta l'odio". Scontro tra Vannacci e Lgbt - Secondo la testata Vannacci avrebbe “utilizzato la comunità LGBTQIA+ per fare rumore, per alimentare odio, ... Come scrive msn.com

Vannacci e la nuova sparata sui gay: «Ci riarmiamo e poi chi mandiamo al fronte? Quelli che sfilano al Pride?» – Il video - Durante un comizio nel Foggiano, l’eurodeputato ha criticato l’aumento della spesa militare in Europa e la fornitura di armi all’Ucraina, lamentando al contempo quella che ha definito una carenza di u ... Riporta msn.com