Budapest Pride Schlein | Il divieto di Orban colpisce tutti non si può proibire l' amore

In un mondo in cui i diritti umani sono il fondamento della democrazia, il Budapest Pride si erge come simbolo di resistenza contro ogni forma di discriminazione e censura. Il divieto imposto da Orbán non solo colpisce l’orgoglio e la libertà delle persone LGBTQ+, ma mette in discussione i principi fondamentali di un’Europa che si basa sulla tolleranza e sui diritti universali. Perché, se tocchi i diritti di uno, stai minando i diritti di tutti.

"È molto importante essere qui per difendere la democrazia e difendere la libertà. Qui il divieto del Pride è censura e discriminazione istituzionale. Non lo possiamo accettare e per questo abbiamo deciso di essere qui con i nostri corpi per dire che non si può vietare l'amore per legge e che non si possono vietare le differenze per legge. In Unione Europea, se tocchi i diritti di uno, stai toccando i diritti di tutte e tutti" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua partecipazione al Budapest Pride.

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

