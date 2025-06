Budapest Pride Schlein | Il divieto di Orban colpisce tutti non si può proibire l' amore – Il video

A Budapest, il cuore della libertà e dei diritti civili, si accendono le voci di protesta contro il divieto imposto da Orban. La manifestazione del Pride sfida la censura, riaffermando che l’amore e le differenze non possono essere banditi per legge. In un’Europa che si batte per l’uguaglianza, ogni segnale di discriminazione rischia di minare i valori fondamentali. In questa lotta, la solidarietà tra cittadini e comunità diventa la nostra arma più potente.

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 "È molto importante essere qui per difendere la democrazia e difendere la libertà. Qui il divieto del Pride è censura e discriminazione istituzionale. Non lo possiamo accettare e per questo abbiamo deciso di essere qui con i nostri corpi per dire che non si può vietare l’amore per legge e che non si possono vietare le differenze per legge. In Unione Europea, se tocchi i diritti di uno, stai toccando i diritti di tutte e tutti" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua partecipazione al Budapest Pride. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: budapest - pride - divieto - amore

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

A #Budapest migliaia di persone sfilano per i diritti, sfidando il divieto di #Orban. Il #Pride è una battaglia di libertà contro l’autoritarismo. Siamo al fianco di chi lotta per l’uguaglianza, contro ogni discriminazione. L'amore non si vieta. #BudapestPride #LGBTQI Vai su X

Il Pride nazionale sfila oggi a Roma con lo slogan “Fuorilegge”, dal brano di Rose Villain, madrina dell’edizione. In corteo oltre 40 carri, tra cui uno che denuncia il divieto imposto da Orbán al Pride di Budapest. In serata, all’Ippodromo delle Capannelle, anche Vai su Facebook

A Budapest sfila il Pride vietato da Orban. L'ultradestra blocca con le auto il percorso; Budapest, il Pride in diretta | Gli organizzatori: «Siamo quasi 200 mila». Falliti i tentativi dell'ultradestra di ostacolare la manifestazione. Schlein: «Non si può vietare l'amore per legge»; Pride a Budapest: oltre 50mila al corteo vietato dal governo ungherese. Schlein: «L'amore non si vieta per legge.

Budapest Pride, Schlein: "Il divieto di Orban colpisce tutti, non si può proibire l'amore" - Budapest, 28 giugno 2025 "È molto importante essere qui per difendere la democrazia e difendere la libertà. Secondo msn.com

Schlein al Budapest Pride: «Qui con i nostri corpi. Non si può vietare l’amore» - Assieme a lei i parlamentari europei Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd, Annalisa Corrado, Cecilia Strada e Brando Benifei ... Da msn.com